Замминистра о приостановлении работ на территории в Лянкяране, сданной в аренду компании Beta

Работы на территории в Лянкяране, сданной в аренду компании Beta, приостановлены в целях проведения мониторинга. Не исключено, что из-за безответственности наших местных сотрудников там вырублено несколько деревьев. В связи с этим в настоящее время ведется расследование.

Об этом в понедельник сказал Trend замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что азербайджанский чай является брендом мирового уровня: "В Азербайджане чай выращивается только в южном регионе. Лянкяран считается родиной чая в стране, и приоритетом является создание там чайных плантаций. В связи с этим и в целях эффективного использования потенциала открытых участков лесного фонда Лянкярана по запросу Минсельхоза эти земли были переданы в аренду для развития чаеводства. Предприниматель был оповещен о том, что для нас важно каждое дерево".

Замминистра сообщил, что ранее на территории местными жителями были незаконно построены хлева, люди пасли там скот.

"Но мы демонтировали незаконные постройки и вывели скот с территории. Как вы знаете, наибольший ущерб лесам наносит пасущийся там скот.

На большой территории, где созданы агросады, иногда можно удалить 2-3 погибших или недоразвитых дерева или куста. Поля в этом районе очищены от кустов и засохших деревьев, которые могут стать причиной пожара. Создание агросада играет важную роль в развитии чаеводства и формировании микроклимата. С другой стороны, чайный куст - растение не сезонное и требует круглогодичного ухода, что создает условие для трудоустройства большого числа людей. Это означает занятость и прибыль на протяжении 60-70 лет", - добавил Фирдовси Алиев.