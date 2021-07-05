https://news.day.az/society/1358958.html Загорелся пассажирский автобус Баку-Мингячевир - ФОТО
Загорелся пассажирский автобус Баку-Мингячевир - ФОТО
Пассажирский автобус, следовавший из Баку в Мингячевир, загорелся на территории Евлахского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел у села Гархун Евлахского района.
К месту происшествия привлечен расчет пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, есть ли среди пассажиров пострадавшие.
Отметим, что автобус отправился из Баку в Мингячевир сегодня в 16:00.
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