Загорелся пассажирский автобус Баку-Мингячевир

Пассажирский автобус, следовавший из Баку в Мингячевир, загорелся на территории Евлахского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел у села Гархун Евлахского района.

К месту происшествия привлечен расчет пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, есть ли среди пассажиров пострадавшие.

Отметим, что автобус отправился из Баку в Мингячевир сегодня в 16:00.