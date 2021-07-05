ДТП в Газахе

В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Асланбейли.

Водитель пассажирского автобуса марки "Спринтер" потерял управление. В результате автобус съехал с дороги и опрокинулся. При ДТП 7 человек, включая 2 детей, получили травмы и были госпитализированы.

К месту происшествия привлечены сотрудники ГДП.

По факту проводится расследование.