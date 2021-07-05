https://news.day.az/society/1358965.html ДТП в Газахе - ранены 7 человек
ДТП в Газахе - ранены 7 человек
В Газахе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в селе Асланбейли.
Водитель пассажирского автобуса марки "Спринтер" потерял управление. В результате автобус съехал с дороги и опрокинулся. При ДТП 7 человек, включая 2 детей, получили травмы и были госпитализированы.
К месту происшествия привлечены сотрудники ГДП.
По факту проводится расследование.
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