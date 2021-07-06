https://news.day.az/society/1359021.html Названа дата начала процесса перевода студентов в Азербайджане
Названа дата начала процесса перевода студентов в Азербайджане
Объявлена дата начала процесса перевода студентов.
Как передает Day.Az, заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов сообщил, что с 12 июля начнется прием электронных документов по переводу студентов в высшие учебные заведения страны и за рубежом, либо перевод с одной специальности на другую, изменению специальности и (или) формы обучения, а также перевод студентов средних специальных учебных заведений страны и обучающихся на уровне магистратуры.
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