Названа дата начала процесса перевода студентов в Азербайджане

Объявлена дата начала процесса перевода студентов.

Как передает Day.Az, заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов сообщил, что с 12 июля начнется прием электронных документов по переводу студентов в высшие учебные заведения страны и за рубежом, либо перевод с одной специальности на другую, изменению специальности и (или) формы обучения, а также перевод студентов средних специальных учебных заведений страны и обучающихся на уровне магистратуры.