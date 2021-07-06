В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 6 лет назад

Пресс-службы Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры распространили совместную информацию в связи с убийством, совершенным 6 лет назад.

Как сообщает Day.Az, в информации говорится о том, что в результате совместной эффективной деятельности МВД и Генеральной прокуратуры установлена личность человека, убившего жителя Агсуинского района Бабаева Сахиба Бабахан оглу (1956 г.р.), завернутое в целлофановый пакет тело которого было обнаружено 06.07.2015 года на участке автомагистрали Баку-Евлах, проходящем по территории Агсуинского района, на берегу реки Агсу.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что его убил житель Агсуинского района Гезалов Вахид Гамбар оглу (1963 г.р.).

В ходе допроса с участием адвоката В.Гезалов признался в совершенном преступлении.

5 июля В.Гезалов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье УК 120.1 (умышленное убийство), суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.