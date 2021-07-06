https://news.day.az/society/1359107.html Перестрелка на азербайджано-иранской границе - ФОТО
Перестрелка на азербайджано-иранской границе - ФОТО
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка. В результате был обезврежен нарушитель госграницы, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.
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