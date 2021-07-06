https://news.day.az/society/1359108.html МВД о гибели полицейского в ДТП в Шабране
МВД о гибели полицейского в ДТП в Шабране
Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию по факту гибели полицейского, сбитого автомобилем в Шабране.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 6 июля примерно в 01:30 в городе Шабран автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель города А.Керимов, сбил стоявшего на обочине дороги сотрудника районного отдела полиции, сержанта полиции Тебриза Гейбатова, в результате полицейский скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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