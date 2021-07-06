МВД о гибели полицейского в ДТП в Шабране

Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию по факту гибели полицейского, сбитого автомобилем в Шабране.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 6 июля примерно в 01:30 в городе Шабран автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился житель города А.Керимов, сбил стоявшего на обочине дороги сотрудника районного отдела полиции, сержанта полиции Тебриза Гейбатова, в результате полицейский скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту проводится расследование.