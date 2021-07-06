https://news.day.az/society/1359130.html Задержаны братья, поджигавшие мечети в Сабирабаде
Задержаны братья, поджигавшие мечети в Сабирабаде
Задержаны лица, поджигавшие мечети в селе Гаратогай Сабирабадского района.
Об этом Day.Az сообщил главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Низам Гамидов.
Он сообщил, что 1 июля около 23:00 неизвестные лица подожгли две мечети в селе Гаратогай.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 УК, были задержаны братья Фуад и Шахбаз Набиевы.
Н.Гамидов сказал, что задержанные признали вину.
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