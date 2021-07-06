Задержаны братья, поджигавшие мечети в Сабирабаде

Задержаны лица, поджигавшие мечети в селе Гаратогай Сабирабадского района.

Об этом Day.Az сообщил главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Низам Гамидов.

Он сообщил, что 1 июля около 23:00 неизвестные лица подожгли две мечети в селе Гаратогай.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 УК, были задержаны братья Фуад и Шахбаз Набиевы.

Н.Гамидов сказал, что задержанные признали вину.