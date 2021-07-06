В Джебраиле появится парк азербайджано-турецкого братства

В Джебраиле совместно с турецкой стороной будет разбит парк братства Азербайджана и Турции.

Об этом сказал во вторник Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Day.Az.

По его словам, для этого Турция передаст Азербайджану один миллион саженцев деревьев.

"Также в Джебраиле будут созданы большой учебно-образовательный центр и участок для выращивания саженцев", - сказал Алиев.