Станции мобильной связи вредят окружающей среде?

Уровень излучения станций мобильной связи не настолько высок, чтобы нанести ущерб деревьям.

Об этом во вторник сказал Trend начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде, передает Day.Az.

По его словам, даже самые маленькие электрические трансформаторы дают определенный объем излучения, однако оно ограничено небольшой площадью:

"Ранее сообщалось, что передающие и приемные станции, установленные на жилых домах, опасны для здоровья. Но эти станции практически безвредны. Высыхание деревьев может быть вызвано естественными факторами. Мы не выявили фактов негативного влияния таких станций на деревья в радиусе нескольких сот метров", - добавил Ализаде.