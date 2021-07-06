В Азербайджан уже доставлено 200 тыс. доз вакцины «Sputnik V»

"Дружеские отношения между Азербайджаном и Россией имеют славную историю".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами на мероприятии, посвященном первому выпуску бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова в 2021 году сказал первый заместитель министра здравоохранения, исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что 200 тыс. доз вакцины "Sputnik V" уже доставлено в Азербайджан.