Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев принял делегацию во главе с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко.

Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, в рамках встречи Т.Мусаев и М.Мурашко подписали "Обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки".

В документе содержится информация о "Дорожной карте по развитию приоритетных направлений сотрудничества в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на 2021-2024 годы".

В Дорожной карте отражены направления сотрудничества - инфекционные и неинфекционные заболевания; переподготовка медицинских кадров; установление прямых связей между научно-исследовательскими институтами; налаживание связей между научно-медицинскими учреждениями и сообществами и др.

Помимо этого, в документе отражено проведение мероприятий - взаимные учебные визиты, обмен информацией в области развития медицины и фармации; обмен специалистами путем проведения мастер-классов и семинаров на приоритетные темы здравоохранения и др.