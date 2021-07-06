https://news.day.az/society/1359224.html Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА
Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане - СТАТИСТИКА
В Азербайджане за последние сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек, летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
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