Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек, летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.