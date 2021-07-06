https://news.day.az/society/1359225.html Вот сколько человек прошло вакцинацию от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Вот сколько человек прошло вакцинацию от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 61 922 человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 26 425, вторую дозу - 35 497.
Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 3 855 455.
Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 2 371 796, вторую - 1 483 659.
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