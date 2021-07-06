https://news.day.az/society/1359246.html Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав России
Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав России
Вакцина от коронавируса "Спутник V", производимая российской фармацевтической компанией "Р-Фарм" и поставляемая, в частности, и в Азербайджан, эффективна и оправдывает себя.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, эта вакцина способна защитить людей от хронических осложнений коронавирусной болезни.
Министр также сообщил о напряженной ситуации с COVID-19 в России, где в течение дня вакцинируется до 850 тысяч человек в шести тысячах стационарных прививочных точках.
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