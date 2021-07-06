https://news.day.az/society/1359248.html Еще одна маршрутная линия передана BakuBus
Еще одна маршрутная линия передана BakuBus
Пассажирские перевозки по регулярной маршрутной линии № 211 будут осуществляться ООО BakuBus.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), оплата за проезд в автобусах производится в безналичной форме посредством BakıKart.
Отметим, что отправной точкой регулярного маршрута № 211 является улица Ашуга Моллы Джумы, а конечной - торговый центр "Седерек".
Для обеспечения комфорта пассажиров в ряде магазинов OBA market в Ясамальском, Насиминском, Наримановском, Бинагадинском районах установлены терминалы для пополнения баланса BakıKart.
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