Еще одна маршрутная линия передана BakuBus

Пассажирские перевозки по регулярной маршрутной линии № 211 будут осуществляться ООО BakuBus.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА), оплата за проезд в автобусах производится в безналичной форме посредством BakıKart.

Отметим, что отправной точкой регулярного маршрута № 211 является улица Ашуга Моллы Джумы, а конечной - торговый центр "Седерек".

Для обеспечения комфорта пассажиров в ряде магазинов OBA market в Ясамальском, Насиминском, Наримановском, Бинагадинском районах установлены терминалы для пополнения баланса BakıKart.