Министр здравоохранения России побывал в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета - ФОТО
Находящийся с визитом в Азербайджане министр здравоохранения России Михаил Мурашко ознакомился с условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Первого Московского государственного Медицинского Университета им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Было доведено до внимания, что Учебно-симуляционный центр Бакинского филиала Сеченовского университета создан для улучшения практических навыков будущих врачей и совершенствования квалификации специалистов различных врачебных профессий при помощи симуляционного обучения.
Учебно-симуляционный центр располагает самыми современными технологиями практической подготовки и оценки уровня приобретенных навыков и компетенций. Сотрудники Симуляционного центра переняли многолетний опыт обучения у специалистов в сфере здравоохранения зарубежных стран.
Затем российский министр ознакомился с проведением студентами в кабинетах эндоскопии, UZI, гинекологии, интенсивной терапии, первой и неотложной помощи Центра симуляционных тренингов на роботах-тренажерах.
Выразив удовлетворение условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре, Михаил Мурашко пожелал коллективу Центра дальнейших успехов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре