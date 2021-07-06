Министр здравоохранения России побывал в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета

Находящийся с визитом в Азербайджане министр здравоохранения России Михаил Мурашко ознакомился с условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Первого Московского государственного Медицинского Университета им. И. М. Сеченова (Сеченовский университет), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было доведено до внимания, что Учебно-симуляционный центр Бакинского филиала Сеченовского университета создан для улучшения практических навыков будущих врачей и совершенствования квалификации специалистов различных врачебных профессий при помощи симуляционного обучения.

Учебно-симуляционный центр располагает самыми современными технологиями практической подготовки и оценки уровня приобретенных навыков и компетенций. Сотрудники Симуляционного центра переняли многолетний опыт обучения у специалистов в сфере здравоохранения зарубежных стран.

Затем российский министр ознакомился с проведением студентами в кабинетах эндоскопии, UZI, гинекологии, интенсивной терапии, первой и неотложной помощи Центра симуляционных тренингов на роботах-тренажерах.

Выразив удовлетворение условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре, Михаил Мурашко пожелал коллективу Центра дальнейших успехов.