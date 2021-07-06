В Азербайджане начат прием апелляционных обращений учителей в рамках конкурса по трудоустройству

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане шестого июля начался прием апелляционных обращений в связи с этапом тестовых экзаменов конкурса по трудоустройству учителей.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве образования, кандидаты, принявшие участие в экзамене, могут подать апелляцию, заполнив в течение 48 часов (двух дней) соответствующее поле, активированное на их личных страницах в 14:00 следующего дня. Кандидаты должны подробно описать причину обращения в соответствующей графе. После рассмотрения обращений комиссией ответы будут отправлены на личные страницы кандидатов.

Отметим, что прием апелляционных обращений в связи с тестовыми экзаменами по физике и информатике, которые состоялись пятого июля, начался сегодня в 14:00.