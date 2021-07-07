Достаточно ли запасов воды в Азрбайджане?

В водохранилищах ОАО "Азерсу" достаточно запасов воды.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

Он отметил, что в 2021 году объем запасов пресной воды в Азербайджане больше, чем в прошлом.

По его мнению, 2020 год был более засушливым.

"В водохранилищах "Джейранбатан", "Ханбуланчай", "Шамкирчай" и "Мингячевир" достаточно запасов воды. Ее достаточно и во всех наших подземных источниках, в том числе в огузских водозаборных скважинах, питающих водопровод Огуз-Габала. Считаю, что этим летом каких-либо проблем с водоснабжением не возникнет. Объем забора воды из этих водохранилищ согласован с министерством экологии и природных ресурсов, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", Государственным агентством водных ресурсов МЧС. На основании этой договоренности забор воды из водоемов и источников осуществляется в соответствии с потребностями", - сказал Джабраиллы.