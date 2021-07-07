Огнетушитель должен быть в автомобиле постоянно

Главное управление государственной дорожной полиции (ГДП) МВД Азербайджана обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с пожарной безопасностью транспортных средств, передает Day.Az.

"Наши наблюдения показывают, что порой по причине технической неисправности в электросистеме легковых автомобилей, в частности, автобусов общего пользования, или в результате дорожной аварии, происходит их возгорание, при этом из-за отсутствия огнетушителя не удается своевременно предотвратить пожар, что приводит к тяжелым последствиям.

Хотя при прохождении техосмотра транспортных средств требуется наличие огнетушителя, некоторые граждане относятся к этому равнодушно и только ради него временно берут огнетушитель, который позднее возвращают. Поэтому при необходимости его не оказывается на месте.

С учетом вышеуказанного Главное управление ГДП просит водителей и владельцев транспортных средств с целью обеспечения безопасности своей и пассажиров регулярно проверять техническую исправность автомобилей, а также для своевременного предотвращения возможных возгораний обязательно обеспечивать в них наличие огнетушителей", - говорится в обращении.