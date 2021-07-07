https://news.day.az/society/1359363.html В Баку ограничат движение автомоблей на этом проспекте - ПОДРОБНОСТИ
В Баку ограничат движение автомоблей на этом проспекте - ПОДРОБНОСТИ
С 7 июля на основной части проспекта Гейдара Алиева, проходящей под Багировским мостом, на территории Наримановского района Баку будет частично ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях.
Как сообщили АПА в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, ограничение будет действовать до 12 июля, передает Day.Az.
Водителей просят быть внимательными при движении в период проведения ремонтно-строительных работ на указанном участке, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.
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