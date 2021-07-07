В Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр 14 июля проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по III группе, 15 июля - по II группе специальностей.

Как сообщает Day.Az, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Агджабеди, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 10.00. За 15 минут до начала экзаменов - в 09:45 заканчивается режим пропуска.

Опоздавшие не будут допущены на экзамен.