В Баку в канале утонул 12-летний мальчик

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку 1 человек утонул в канале.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, завершены поиски Исмаилзаде Азиза Огтай оглу 2009 года рождения.

Тело А.Исмаилзаде было обнаружено водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах и передано по назначению.