https://news.day.az/society/1359433.html В Баку в канале утонул 12-летний мальчик
В Баку в канале утонул 12-летний мальчик
В поселке Маштага Сабунчинского района Баку 1 человек утонул в канале.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, завершены поиски Исмаилзаде Азиза Огтай оглу 2009 года рождения.
Тело А.Исмаилзаде было обнаружено водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах и передано по назначению.
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