https://news.day.az/society/1359501.html В Азербайджане стартовали конкурсы в связи с приемом в I класс
В Азербайджане стартовали конкурсы в связи с приемом в I класс
В Азербайджане пятого июля стартовали конкурсы в связи с зачислением детей в первые классы общеобразовательных учреждений, подчиненных Министерству образования. Конкурсы которые продлятся до 15 июля.
Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в целях подачи апелляций для родителей, недовольных результатами конкурса, создан адрес электронной почты mqtn-apellyasiya@edu.gov.az.
Апелляционные обращения будут приниматься с 8-го по 16 июля.
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