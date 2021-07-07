В Азербайджане стартовали конкурсы в связи с приемом в I класс

В Азербайджане пятого июля стартовали конкурсы в связи с зачислением детей в первые классы общеобразовательных учреждений, подчиненных Министерству образования. Конкурсы которые продлятся до 15 июля.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в целях подачи апелляций для родителей, недовольных результатами конкурса, создан адрес электронной почты mqtn-apellyasiya@edu.gov.az.

Апелляционные обращения будут приниматься с 8-го по 16 июля.