В Агдаме отстраивают дома, разрушенные в результате артиллерийских атак армян - ФОТО
Дома в Агдаме, разрушенные в результате армянских обстрелов, восстанавливаются и передаются владельцам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В результате обстрелов Армении во время 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана, в Агдаме было повреждено 1 560 гражданских объектов.
За послевоенный период в Агдаме были заново отстроены 20 частных домов, разрушенных в результате обстрелов. Их строительство велось под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.
В настоящее время в Агдаме заново отстраиваются еще восемь таких домов и пять нежилых объектов. Завершены ремонт и реставрация около тысячи зданий.
Седьмого июля в селе Хындырыстан Агдамского района владельцам переданы полностью восстановленные дома.
Жители села выразили благодарность Азербайджанскому государству за внимание и заботу.
Они отметили, что всегда чувствовали заботу государства - как во время войны, так и после нее.
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