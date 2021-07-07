https://news.day.az/society/1359514.html Шеки включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Шеки включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Седьмого июля состоялась презентация сертификата по случаю включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Day.Az.
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