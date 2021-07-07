https://news.day.az/society/1359528.html Названы основные нарушения языковых норм, зафиксированные на новостных сайтах
Названы основные нарушения языковых норм, зафиксированные на новостных сайтах
Центр мониторинга при государственной языковой комиссии завершил мониторинг сайтов.
Как сообщает Day.Az, 3976 из 5500 отмеченных фактов нарушения языковых норм были включены в отчет. Из них 1676 - орфографические (42%), 488 - лексические (12%), 872 - грамматические (22%), 940 (24%) - стилистические.
Отметим, мониторинг 60 сайтов проводился в ноябре-феврале.
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