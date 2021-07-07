Граждане Азербайджана не смогут поехать в Турцию со старыми удостоверениями личности

Граждане Азербайджанской Республики, независимо от возраста, могут отправиться в Турецкую Республику только с биометрическими удостоверениями личности.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

Отмечается, что в Турцию нельзя отправиться с удостоверениями личности старого образца. Это требование распространяется и на граждан Турции.

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