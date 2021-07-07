В Гахе автомобиль сбил трех пешеходов

В Гахе легковой автомобиль сбил трех пешеходов.

Как сообщает Day.Az, авария произошла в ночь с 6 на 7 июля в селе Илису.

Легковой автомобиль "ВАЗ 2106", за рулем которого находился житель района Расул Меджидли, сбил стоявших на обочине дороги 32-летнего Кенана Годжаева, 29-летнего Эльвина Багирова и 27-летнего Джавида Махмудова. Пострадавшие были госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу.

После оказания помощи в больнице их отправили в одну из больниц города Баку.

По факту проводится расследование.