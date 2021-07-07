Азербайджанский исследователь презентовал в Украине свою новую книгу

В украинском городе Трускавец проходит юбилейная Х Школа исламоведческих исследований "Ислам как религия и наука", организованная Общественным союзом "Всеукраинская ассоциация "Альраид"" и Украинским центром исламоведческих исследований при содействии Международного института исламской мысли и Института интеграции знаний.

В работе школы, которая проходит в смешанном онлайн/офлайн формате, участвует более сорока ученых из Украины, Азербайджана, США, Турции и Польши.

Азербайджанский публицист, историк, теолог Теймур Атаев выступил на мероприятии с лекцией "Обновление исламской мысли: неотвратимость или нововведения?". Он поблагодарил организаторов за приглашение, отметил гостеприимство и дружелюбие, открытость как организаторов Школы, так и украинского народа. Ученый с благодарностью отметил, что во время Второй Карабахской войны украинский народ поддержал Азербайджан в борьбе за территориальную целостность.

В ходе выступления исследователь представил свой новый труд - книгу "Идеи пророка Иисуса и их отражение в Коране". Автор приходит к выводу, что Иисус ратовал за революцию духа, духовности и нравственности. Ученый провел связь с темой его выступления на Школе исламоведения: Иисус призывал людей реформировать самих себя, то, что позже фактически делал и пророк Мухаммед.

Выступление повлекло за собой ряд вопросов со стороны участников Школы, что свидетельствовало о неподдельном интересе и вовлеченности аудитории в поиск ответов на вопросы, поднятые автором в докладе.

Вместе с этой книгой азербайджанский исследователь предложил вниманию исламоведов еще одну свою работу - изданную в 2019 году на русском языке в Узбекистане книгу "Феномен Амира Тимура. Взгляд из дня сегодняшнего".