https://news.day.az/society/1359570.html Пожар во дворе известной бакинской больницы - ВИДЕО
Пожар во дворе известной бакинской больницы - ВИДЕО
Сегодня в 17:43 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре во дворе Республиканской нейрохирургической больницы в Хатаинском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, сразу после поступления информации к тушению огня были привлечены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В 17:52 пожар был потушен.
По предварительной информации, на территории больницы сгорели отходы на площади 10 кв.м. Здание больницы было защищено от огня.
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