Пожар во дворе известной бакинской больницы

Сегодня в 17:43 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре во дворе Республиканской нейрохирургической больницы в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, сразу после поступления информации к тушению огня были привлечены силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В 17:52 пожар был потушен.

По предварительной информации, на территории больницы сгорели отходы на площади 10 кв.м. Здание больницы было защищено от огня.