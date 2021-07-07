Бразильская общественная активистка потребовала от Cronimet прекратить загрязнять реку Охчучай

Проживающая в Бразилии общественная активистка Андреа Хироми, которая питает особую любовь к Азербайджану, обратилась в представительство немецкой компании Cronimet в Бразилии с протестом против загрязнения протекающей через нашу страну реки Охчучай.

Как сообщили в среду Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в обращении отмечено безответственное поведение компании в таком важном вопросе, как защита окружающей среды. В результате сброса промышленных отходов непосредственно в реку Охчучай без предварительной очистки Зангезурским медно-молибденовым заводом в Армении, большая часть акций которого принадлежит немецкой компании Cronimet, и несоблюдения этой компанией экологических стандартов возникла колоссальная угроза для флоры и фауны, а также здоровья людей на территории Азербайджана.

Андреа Хироми призвала Cronimet не закрывать глаза на экологические преступления, выполнять свои обязательства по защите окружающей среды и прекратить загрязнять Охчучай.

Наряду с этим на бразильском новостном сайте https://brasiliainfoco.com размещена статья в связи с экологическим преступлением, совершенным Арменией и немецкой компанией по отношению к реке Охчучай.

В статье, автором которой является бразильская журналистка Фабиана Джейхан, сообщается, что пробы воды, взятые из четырех рек на освобожденных территориях Азербайджана, были проанализированы в немецкой лаборатории SGS. В результате выяснилось, что все четыре реки сильно загрязнены Арменией, а в Охчучай наблюдается экологическая катастрофа. Было отмечено, что азербайджанская сторона потребовала приостановить деятельность этих компаний.

Со статьей можно подробно ознакомиться по нижеприведенной ссылке:

https://brasiliainfoco.com/ministerio-da-ecologia-e-recursos-naturais-do-azerbaijao-afirma-que-ha-4-rios-contaminados-quimicamente/