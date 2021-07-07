https://news.day.az/society/1359590.html В Азербайджане выявлено еще 127 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 127 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека, один скончался.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре