В Азербайджане выявлено еще 127 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека, один скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.