https://news.day.az/society/1359593.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировались 55 169 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 24 211, вторую дозу - 30 958.
Общее число использованных доз вакцины в Азербайджане составило 3 910 624. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 2 396 007, вторую - 1 514 617.
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