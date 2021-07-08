В Шамкире из селевого потока спасены три человека

Сильный дождь в Шамкире привел к последствиям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, стихия произошла на территории, именуемой "Краз Йолу".

Так, сошедший после сильного ливня селевой поток унес легковые автомобили марок "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 21011". Находящихся в автомобилях трех человек удалось спасти в последний момент. Стали известны личности двух из них - 65-летней Бяновши Мусаевой и 36-летнего Ильгара Мусаева.

В настоящее время на территории района сохраняются нестабильные погодные условия.