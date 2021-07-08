https://news.day.az/society/1359628.html В Шамкире из селевого потока спасены три человека
В Шамкире из селевого потока спасены три человека
Сильный дождь в Шамкире привел к последствиям.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, стихия произошла на территории, именуемой "Краз Йолу".
Так, сошедший после сильного ливня селевой поток унес легковые автомобили марок "ВАЗ 2107" и "ВАЗ 21011". Находящихся в автомобилях трех человек удалось спасти в последний момент. Стали известны личности двух из них - 65-летней Бяновши Мусаевой и 36-летнего Ильгара Мусаева.
В настоящее время на территории района сохраняются нестабильные погодные условия.
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