https://news.day.az/society/1359647.html В Баку в море утонул 43-летний мужчина
В Баку в море утонул 43-летний мужчина
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в Хазарском районе Баку в море утонул человек.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате мероприятий, проведенных водолазно-поисковой группой Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, было обнаружено и передано по назначению тело Намазалиева Магеррама Фамил оглу 1978 года рождения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре