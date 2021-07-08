В Баку в море утонул 43-летний мужчина

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о том, что в Хазарском районе Баку в море утонул человек.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате мероприятий, проведенных водолазно-поисковой группой Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, было обнаружено и передано по назначению тело Намазалиева Магеррама Фамил оглу 1978 года рождения.