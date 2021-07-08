Участник Отечественной войны утонул в море

На пляже Sunset в поселке Новханы Абшеронского района утонул Джафарзаде Пярвиз Муса оглу 1997 года рождения.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тело 24-летнего мужчины было извлечено из воды и передано по назначению.

Отметим, что П.Джафарзаде был участником 44-дневной Отечественной войны. Он был награжден медалями "За освобождение Джабраила" и "За освобождение Зангилана".