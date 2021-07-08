https://news.day.az/society/1359682.html Можно ли вводить третью дозу вакцины от другого производителя? - отвечает врач - ВИДЕО
Можно ли вводить третью дозу вакцины от другого производителя? - отвечает врач - ВИДЕО
Врачи не рекомендуют вводить третью дозу вакцины от другого производителя.
Как передает Day.Az, об этом сказал врач Васиф Исмаил в эфире программы Gündəm на ARB 24.
"Не запрещается вводить, например, Pfizer вместо CoronaVac. Я обратился к известному инфекционисту Адилю Абдуллаеву, который посоветовал мне не смешивать вакцины", - сказал В.Исмаил.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре