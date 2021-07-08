Можно ли вводить третью дозу вакцины от другого производителя?

Врачи не рекомендуют вводить третью дозу вакцины от другого производителя.

Как передает Day.Az, об этом сказал врач Васиф Исмаил в эфире программы Gündəm на ARB 24.

"Не запрещается вводить, например, Pfizer вместо CoronaVac. Я обратился к известному инфекционисту Адилю Абдуллаеву, который посоветовал мне не смешивать вакцины", - сказал В.Исмаил.