https://news.day.az/society/1359697.html В Баку рабочий погиб от удара током
В Баку рабочий погиб от удара током
В прокуратуру Гарадагского района поступила информация о смерти Вели Гулиева (1981 г.р.) 7 июля около 16:00 в каменноугольном карьере, расположенном на территории под названием "Гюльбахт", передает Day.Az.
В ходе расследования, проведенного в надзорном органе, было установлено, что рабочий карьера, принадлежащего ООО "Araz Mİ", погиб на месте в результате удара током.
По данному факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.
В настоящее время расследование продолжается.
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