В Баку рабочий погиб от удара током

В прокуратуру Гарадагского района поступила информация о смерти Вели Гулиева (1981 г.р.) 7 июля около 16:00 в каменноугольном карьере, расположенном на территории под названием "Гюльбахт", передает Day.Az.

В ходе расследования, проведенного в надзорном органе, было установлено, что рабочий карьера, принадлежащего ООО "Araz Mİ", погиб на месте в результате удара током.

По данному факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.

В настоящее время расследование продолжается.