Завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянских атак

В Азербайджане завершены ремонтно-восстановительные работы по более чем 6 300 жилым и нежилым объектам и строительство 65 индивидуальных домов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

"Во время Второй Карабахской войны армянские вооруженные силы обстреливали мирные города и районы, расположенные вдали от зоны конфликта и линии фронта, тем самым наносили крупномасштабный ущерб как гражданскому населению, так и объектам инфраструктуры. В результате деятельности Государственной комиссии, созданной соответствующим Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 6 ноября 2020 года, на территории 11 городов и районов было осмотрено более 12 000 объектов, проведена оценка и предварительное планирование ремонтно-строительных работ. На нынешнем этапе уже завершены ремонтно-восстановительные работы по более чем 6 300 жилым и нежилым объектам, реконструкция и восстановление других пострадавших зданий продолжаются", - говорится в информации.

Отметим, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре, руководствуясь поручениями Президента Азербайджанской Республики по устранению ущерба, причиненного населению, мобилизовал все необходимые ресурсы для возвращения людей к прежней жизни в родных городах и поселках в кратчайшие сроки, планируется завершить в ближайшее время строительные и восстановительные работы в 11 районах и городах.