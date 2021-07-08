Людям, перенесшим коронавирус, достаточно одной дозы вакцины

"Людям, инфицированным коронавирусом 6 месяцев назад, в настоящее время достаточно получить дозу вакцины".

Об этом АПА сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, передает Day.Az.

Замминистра сказал, что эти лица не нуждаются во второй дозе вакцины: "Но в любом случае этот вопрос будет прояснен в ближайшие дни".

Отметим, согласно решению научно-медицинского совета Министерства здравоохранения, срок действия "Сертификата об иммунитете" будет продлен на 6 месяцев, если перенесшие заболевание граждане по истечении 6 месяцев после выздоровления получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике.

Также срок действия "Сертификата о вакцинации" будет продлен на 6 месяцев, если вакцинированные граждане, в соответствии с медицинскими показателями, через 6 месяцев после приема второй дозы получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике.