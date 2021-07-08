3-я фаза испытаний «TURKOVAC» в Азербайджане будет проводиться на добровольной основе

"Мы ждем от Турции протокол для проведения 3-й фазы испытаний "TURKOVAC" в Азербайджане".

Об этом АПА сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, передает Day.Az.

Замминистра отметил, что испытания начнутся после того, как будут получены документы и обеспечено подготовка протокола: "Испытания будут проводиться на добровольной основе".

Отметим, 3-й фаза испытаний вакцины "TURKOVAC" турецкого производства будет проводиться в Венгрии, Азербайджане и Кыргызстане.