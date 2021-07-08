Сотрудники МЧС спасли 13 человек

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 80 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 1 ДТП и 15 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за прошедшие сутки были спасены 13 человек, в том числе 11 человек, тонувших в море, обнаружены за закрытыми дверями по разным адресам и переданы по назначению тела 3 человек, при пожарах пострадали 2 человека.

Кроме того, тело утонувшего в море на непляжной территории в Хазарском районе Намазалиева Магеррама Фамиль оглу (1978 г.р.) было обнаружено водолазно-поисковой группой и передано по назначению.