Назначен новый глава Комиссии по направлению граждан за рубеж для получения медицинских услуг
Сменился председатель Комиссии по направлению граждан за рубеж для получения медицинских услуг.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в изменении в решении "О создании Комиссии по направлению граждан в зарубежные страны для плучения медицинских услуг в медицинских учреждениях, подведомственных общественному юридическому лицу "Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями", обсуждении и утверждении состава и положения Комиссии".
Согласно изменению, председателем комиссии назначен заместитель директора "Республиканской клинической больницы имени академика А.Миргасымова" Тельман Ибадов.
Отметим, предыдущим председателем комиссии был педиатр, доктор медицинских наук, профессор Насиб Гулиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре