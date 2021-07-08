Стала известна дата заседания суда по делу бывшего директора «Ени клиника»

Стала известна дата заседания суда по уголовному делу о незаконных действиях директора "Ени клиника" Парвиза Аббасова и других.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заседание под председательством судьи Афгана Гаджиева пройдет 17 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Парвиз Аббасов при посредничестве Галиба Наджафова, Вусали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева брал взятки в размере 3 000-4 500 манатов в обмен на стационарное лечение больных коронавирусом, впоследствии эта сумма делилась между ним и посредниками.

Парвизу Аббасову и другим были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие в получении повторной взятки) Уголовного кодекса АР.