Изменен маршрут еще 2 бакинских автобусов

В Баку внесены изменения в схему движения двух регулярных автобусных маршрутов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает столичное транспортное агентство.

С сегодняшнего дня движение автобусов по маршруту №39 (Парламентский проспект/Аллея шехидов - Ени Ясамал, дом торжеств Qismət) будет осуществляться по Парламентскому проспекту и улице Иззета Набиева до улицы Аббасгулу Аббасзаде (Аллея шехидов).

Линия регулярного маршрута №169 (Жилмассив Binə Atçılıq - станция метро "Улдуз") будет проходить через Центр транспортного обмена "Кероглу", а также жилой массив Badamlıq в поселке Бина.