В Физули еще два человека подорвались на мине
В Физули два человека подорвались на мине.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов в обход постов проникли на территорию освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы, где на заминированной территории подорвались на противопехотной мине, получив тяжелые телесные повреждения.
В настоящее время сотрудники полиции, военнослужащие внутренних войск и специалисты ANAMA проводят неотложные мероприятия по перемещению их с места происшествия на безопасную территорию.
Следует отметить, что Нуру Нуриев, получивший сегодня тяжелое ранение в результате подрыва на мине, еще в феврале был задержан сотрудниками полиции при попытке проникнуть на освобожденную территорию и арестован в административном порядке на 30 суток.
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