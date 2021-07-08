В Физули еще два человека подорвались на мине

В Физули два человека подорвались на мине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 8 июля жители Физулинского района Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов в обход постов проникли на территорию освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы, где на заминированной территории подорвались на противопехотной мине, получив тяжелые телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции, военнослужащие внутренних войск и специалисты ANAMA проводят неотложные мероприятия по перемещению их с места происшествия на безопасную территорию.

Следует отметить, что Нуру Нуриев, получивший сегодня тяжелое ранение в результате подрыва на мине, еще в феврале был задержан сотрудниками полиции при попытке проникнуть на освобожденную территорию и арестован в административном порядке на 30 суток.