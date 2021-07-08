Как проходит вакцинация заключенных в Азербайджане?

Вакцинация заключенных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, проводится в соответствии со стратегией вакцинации, осуществляемой в стране.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Министерстве юстиции, 98 процентов заключенных получили первую дозу, а 60 процентов - вторую дозу вакцины: "Вакцинация заключенных старше 40 лет завершена, заключенным старше 18 лет введена первая доза вакцины, в настоящее время их вакцинация по второй дозе продолжается, передает Day.Az.

Вакцинация осуществляется медпунктами исправительных учреждений. Среди вакцинированных заключенных не выявлено случаев острой аллергической реакции или каких-то негативных последствий".