https://news.day.az/society/1359837.html Как проходит вакцинация заключенных в Азербайджане? - отвечает минюст
Как проходит вакцинация заключенных в Азербайджане? - отвечает минюст
Вакцинация заключенных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, проводится в соответствии со стратегией вакцинации, осуществляемой в стране.
Как сообщили в ответ на запрос АПА в Министерстве юстиции, 98 процентов заключенных получили первую дозу, а 60 процентов - вторую дозу вакцины: "Вакцинация заключенных старше 40 лет завершена, заключенным старше 18 лет введена первая доза вакцины, в настоящее время их вакцинация по второй дозе продолжается, передает Day.Az.
Вакцинация осуществляется медпунктами исправительных учреждений. Среди вакцинированных заключенных не выявлено случаев острой аллергической реакции или каких-то негативных последствий".
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