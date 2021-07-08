Сколько учителей и учеников приняли участие в летней школе?

Завершился проект "Летняя школа", впервые организованный Министерством образования в 2020-2021 учебном году на бесплатной и добровольной основе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев. Министр отметил, что "летние школы", проводимые в связи с пандемическими условиями с целью оказания поддержки учащимся в овладении знаниями и навыками в условиях дистанционного обучения, с одобрением были встречены общественностью:

"В "Летней школе" приняли участие 3 136 школ, 274 742 ученика и 59 420 учителей по всей стране. Еще раз выражаю благодарность всем работникам образования, которые проявили активное участие"