Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 53 478 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 21 166, вторую дозу получили 32 312 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 3 964 102, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 417 173, вторую дозу получили 1 546 929 человек.